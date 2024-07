BMW Aktie News: BMW am Montagnachmittag mit angezogener Handbremse

BMW im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Bei der BMW-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 87,68 EUR.

Die BMW-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 87,68 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 88,18 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 87,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 87,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 224.403 BMW-Aktien.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 23,99 Prozent niedriger. Bei 86,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Nach 6,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,74 EUR je BMW-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,65 EUR.

BMW ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,65 Prozent zurück. Hier wurden 36,61 Mrd. EUR gegenüber 36,85 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

