BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 87,58 EUR.

Das Papier von BMW befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 87,58 EUR ab. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 87,26 EUR nach. Bei 87,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.612 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,74 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 110,65 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 08.05.2024. Das EPS belief sich auf 4,40 EUR gegenüber 5,33 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von BMW wird am 01.08.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte BMW die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,59 EUR im Jahr 2024 aus.

