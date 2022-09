BMW Aktie News: BMW am Donnerstagnachmittag im Minus

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 72,48 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 72,24 EUR. Bei 74,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 507.239 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 100,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2022). Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 27,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 67,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,71 EUR.

Am 03.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,23 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.770,00 EUR – ein Plus von 21,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 28.582,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 08.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von BMW.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 16,78 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

