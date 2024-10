BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 75,60 EUR.

Das Papier von BMW befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,9 Prozent auf 75,60 EUR ab. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 75,04 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 393.022 BMW-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,35 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 52,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 68,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,00 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 01.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 4,09 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 36,94 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 05.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,63 EUR je BMW-Aktie belaufen.

