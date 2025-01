BMW Aktie News: BMW am Donnerstagnachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 75,82 EUR.

Die BMW-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 75,82 EUR. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 75,14 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 459.945 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 115,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 65,26 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 13,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,61 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 06.11.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 32,41 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.03.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. BMW dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,63 EUR fest.

