BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 80,34 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 80,34 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 80,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 106.322 Stück.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 43,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,98 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 2,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,82 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 109,55 EUR.

BMW veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 16,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

