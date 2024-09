BMW Aktie News: BMW zieht am Mittag an

Blick auf BMW-Kurs

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 78,54 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 78,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 78,64 EUR. Bei 78,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 206.640 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,87 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 77,72 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 6,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,81 EUR je BMW-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 103,75 EUR.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,09 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,22 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36,94 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

