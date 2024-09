BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Montagnachmittag ins Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 77,46 EUR.

Das Papier von BMW befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 77,46 EUR ab. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,10 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 489.842 Stück.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 32,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.09.2024 auf bis zu 77,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 0,46 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,81 EUR aus. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 103,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 01.08.2024 vor. Es stand ein EPS von 4,09 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,94 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,22 Mrd. EUR eingefahren.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 16,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

August 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur BMW-Aktie

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag in Rot

Bernstein Research bescheinigt Outperform für BMW-Aktie