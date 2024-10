Kursverlauf

BMW Aktie News: BMW am Vormittag freundlich

09.10.24 09:26 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 76,62 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 76,62 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 76,76 EUR aus. Bei 76,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 44.823 BMW-Aktien umgesetzt. Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 50,55 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,58 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,00 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 87,70 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 01.08.2024. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,39 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,74 Prozent auf 36,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,22 Mrd. EUR gelegen. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. BMW dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 13,63 EUR je BMW-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BMW-Aktie Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten Freundlicher Handel: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich nachmittags schwächer

