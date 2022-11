BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 79,68 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 79,53 EUR. Mit einem Wert von 80,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 271.438 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 100,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,58 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 17,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 94,50 EUR je BMW-Aktie an.

BMW ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,25 EUR, nach 7,23 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.176,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.471,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 22.03.2023 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 26,09 EUR je Aktie aus.

