BMW Aktie News: BMW zieht am Mittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 77,46 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 77,46 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 78,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 313.643 BMW-Aktien.

Bei 92,38 EUR erreichte der Titel am 13.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,26 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 23,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,12 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,68 EUR.

BMW veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,80 Prozent auf 33,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,61 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 11,10 EUR im Jahr 2025 aus.

