BMW Aktie News: BMW am Nachmittag behauptet

Die Aktie von BMW zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 77,06 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die BMW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 77,06 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 78,76 EUR. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 76,74 EUR. Bei 78,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 425.338 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.07.2024 bei 92,38 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,88 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,12 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,68 EUR.

Am 07.05.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,76 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,61 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die BMW-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

