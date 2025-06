BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 77,50 EUR.

Die BMW-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 77,50 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 77,42 EUR. Bei 78,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 334.332 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.07.2024 bei 92,38 EUR. 19,20 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 62,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 18,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,12 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,68 EUR je BMW-Aktie an.

BMW ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,40 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,61 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,76 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,10 EUR je Aktie.

