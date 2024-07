BMW Aktie News: BMW zieht am Vormittag an

Kursverlauf

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 88,22 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 88,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 73.467 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Bei 86,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 1,90 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,74 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 110,65 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 08.05.2024. Es stand ein EPS von 4,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 5,33 EUR in den Büchern gestanden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 16,59 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich im Minus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab