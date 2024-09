BMW Aktie News: BMW am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 76,80 EUR abwärts.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 76,80 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 76,76 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 37.523 Stück.

Am 10.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 50,20 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (76,76 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,05 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,81 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 103,75 EUR.

Am 01.08.2024 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 4,09 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,39 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 36,94 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2024 auf 16,61 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

