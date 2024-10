BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BMW zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die BMW-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 77,24 EUR.

Die BMW-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 77,24 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 77,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 76,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 77,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 269.165 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 49,34 Prozent wieder erreichen. Bei 68,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 6,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,00 EUR je BMW-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,70 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 01.08.2024. Das EPS wurde auf 4,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,74 Prozent auf 36,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,22 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 13,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

