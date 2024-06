BMW Aktie News: BMW am Mittag im Minus

Blick auf BMW-Kurs

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 90,78 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 90,78 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 90,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 128.343 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 21,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Abschläge von 4,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,78 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 111,25 EUR je BMW-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 08.05.2024. In Sachen EPS wurden 4,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 5,33 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,85 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2024 16,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

