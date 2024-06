BMW Aktie News: BMW am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Kurs der BMW

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 90,60 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 90,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 90,44 EUR. Bei 91,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 246.047 BMW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. 27,32 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 4,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,78 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 111,25 EUR.

BMW ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 5,33 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,65 Prozent auf 36,61 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 16,68 EUR je BMW-Aktie.

