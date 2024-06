BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kurs der BMW

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 91,28 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Die BMW-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 91,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 91,36 EUR. Bei 91,14 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,34 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.720 Stück gehandelt.

Bei 115,35 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,91 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,78 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 111,25 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,65 Prozent zurück. Hier wurden 36,61 Mrd. EUR gegenüber 36,85 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BMW.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 16,68 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Mai 2024: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf

VW plant Stromgroßspeicher in Norddeutschland