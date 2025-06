BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Vormittag gestärkt

So entwickelt sich BMW

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 78,12 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BMW-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 78,12 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,68 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 48.408 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 13.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,38 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 18,25 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,41 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,12 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,68 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,40 EUR je Aktie erzielt worden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 11,10 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor einem Jahr eingebracht

Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer