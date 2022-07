BMW Aktie News: BMW wird am Mittag ausgebremst

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11.07.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 74,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 73,61 EUR. Mit einem Wert von 74,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 383.207 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 25,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 101,29 EUR je BMW-Aktie aus.

BMW ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.142,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.482,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von BMW wird am 03.08.2022 gerechnet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 15,84 EUR je BMW-Aktie.

