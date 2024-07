BMW Aktie News: Anleger greifen bei BMW am Donnerstagvormittag zu

BMW im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 89,84 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 90,06 EUR. Bei 90,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.050 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 22,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 86,54 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,81 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 110,65 EUR an.

Am 08.05.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,33 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,85 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36,61 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,70 EUR im Jahr 2024 aus.

