BMW Aktie News: BMW zieht am Mittwochnachmittag an

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 70,86 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 15:52 Uhr 2,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 71,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,88 EUR. Bisher wurden heute 1.924.936 BMW-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2024 auf bis zu 115,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 62,79 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 68,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 3,22 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,52 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 93,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 01.08.2024. Das EPS lag bei 4,09 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 15,91 EUR je Aktie aus.

