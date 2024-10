BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von BMW

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 76,00 EUR ab.

Die BMW-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 76,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 75,54 EUR. Mit einem Wert von 76,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 415.739 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 68,58 EUR. Abschläge von 9,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,00 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,70 EUR.

BMW veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 36,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,74 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. BMW dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 13,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

