BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 75,92 EUR nach.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 75,92 EUR. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 75,54 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,10 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 239.817 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.07.2024 bei 92,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 21,68 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,96 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,07 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,12 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,68 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 07.05.2025 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,40 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,10 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor einem Jahr eingebracht

Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer