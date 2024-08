BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 79,36 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 79,36 EUR. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 79,26 EUR nach. Mit einem Wert von 80,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 112.212 BMW-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. 45,35 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 77,98 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,74 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,82 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 109,55 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 01.08.2024 vor. Das EPS lag bei 4,09 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 36,94 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,22 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 16,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

