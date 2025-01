BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Nachmittag vor

Blick auf BMW-Kurs

Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 76,78 EUR zu.

Das Papier von BMW legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 76,78 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 77,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 300.373 BMW-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2024 auf bis zu 115,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,23 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 65,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 15,00 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,61 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 86,50 EUR an.

Am 06.11.2024 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,74 Prozent auf 32,41 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38,46 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BMW am 14.03.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 25.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

