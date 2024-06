BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 87,24 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 87,24 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 86,72 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 715.140 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Gewinne von 32,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 0,60 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,78 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 111,25 EUR für die BMW-Aktie.

BMW gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,33 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 36,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,68 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BYD-, VW-Aktien & Co.: Autowerte nach Zollandrohung weiter im Blick - China droht mit Klage

Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus

EU-Kommission droht hohe Strafzölle auf E-Autos aus China an - Autotitel unter Druck