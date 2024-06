BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag gesucht

Blick auf BMW-Kurs

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 88,48 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 88,48 EUR zu. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 88,50 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.877 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 115,35 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,37 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 86,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 1,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 6,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,78 EUR je BMW-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 111,25 EUR für die BMW-Aktie.

Am 08.05.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,33 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

