BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag im Plus

So bewegt sich BMW

Die Aktie von BMW zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 80,20 EUR zu. Bei 80,72 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,78 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 249.348 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 77,98 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 2,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,82 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 106,15 EUR an.

Am 01.08.2024 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 37,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die BMW-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BMW.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,61 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Nach Mercedes-Brand: Offenlegung von Batterieherstellern gefordert

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BMW von vor 3 Jahren verloren

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester