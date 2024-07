BMW Aktie News: Anleger greifen bei BMW am Mittwochnachmittag zu

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 89,52 EUR nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 89,52 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 89,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 88,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 260.888 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 28,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 17.06.2024 auf bis zu 86,54 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,79 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 110,05 EUR für die BMW-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 08.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 5,33 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 16,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

