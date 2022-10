BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag in Grün

Das Papier von BMW legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 75,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 75,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,11 EUR. Zuletzt wechselten 21.529 BMW-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 100,42 EUR erreichte der Titel am 14.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 24,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 67,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 11,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 97,50 EUR aus.

BMW ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.770,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.582,00 EUR in den Büchern standen.

Am 03.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 08.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2022 16,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

