BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 88,22 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 88,22 EUR zu. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 88,80 EUR aus. Bei 88,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 150.726 BMW-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,75 Prozent. Bei 86,54 EUR fiel das Papier am 17.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,90 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 6,00 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 111,25 EUR.

BMW ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von BMW wird am 01.08.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BMW.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 16,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

