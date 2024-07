BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Kursplus

Blick auf BMW-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 91,50 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 91,50 EUR zu. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 91,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 350.883 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,35 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 20,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,79 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,05 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 08.05.2024. Das EPS wurde auf 4,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 5,33 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 36,61 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,85 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 16,58 EUR je BMW-Aktie.

