BMW Aktie News: BMW am Montagmittag im Plus

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 77,48 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 77,48 EUR zu. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,70 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 156.945 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 96,68 EUR erreichte der Titel am 18.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 19,86 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 18,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,12 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 85,68 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 07.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,40 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,80 Prozent auf 33,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BMW am 31.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,10 EUR je BMW-Aktie belaufen.

