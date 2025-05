BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Nachmittag stärker

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 77,38 EUR.

Das Papier von BMW legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 77,38 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 77,72 EUR. Mit einem Wert von 76,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 266.818 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 24,94 Prozent wieder erreichen. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 22,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,12 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 85,68 EUR.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 3,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,40 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 33,76 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 36,61 Mrd. EUR umsetzen können.

Die BMW-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,10 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

