BMW Aktie News: BMW behauptet sich am Montagvormittag

Die Aktie von BMW hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BMW-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 76,92 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der BMW-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 76,92 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 77,28 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 76,70 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,70 EUR. Bisher wurden heute 20.128 BMW-Aktien gehandelt.

Am 18.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 20,44 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 18,15 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,12 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,68 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 07.05.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,40 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,61 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

BMW wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,10 EUR je BMW-Aktie.

