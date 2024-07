BMW Aktie News: BMW tendiert am Freitagmittag schwächer

Blick auf BMW-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 90,02 EUR.

Die BMW-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 90,02 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 89,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 139.651 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 115,35 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 28,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,54 EUR. Dieser Wert wurde am 17.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,79 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 110,05 EUR an.

Am 08.05.2024 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,33 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,65 Prozent auf 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,85 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 16,58 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

XETRA-Handel: LUS-DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Freundlicher Handel: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge