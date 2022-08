BMW Aktie News: BMW am Mittag leichter

Die BMW-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 76,37 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 76,12 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,30 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 460.109 Stück gehandelt.

Am 14.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,95 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 67,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,71 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 03.08.2022 vor. Das EPS wurde auf 4,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34.770,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28.582,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. BMW dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,58 EUR im Jahr 2022 aus.

