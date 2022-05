BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die BMW-Aktie musste um 20.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 77,58 EUR. Bei 77,58 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,61 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 887.767 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.01.2022 auf bis zu 100,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 102,14 EUR an.

Am 05.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 15,33 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,26 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 31.142,00 EUR gegenüber 26.778,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.08.2022 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 03.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 14,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

