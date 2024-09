BMW Aktie News: BMW am Nachmittag leichter

Notierung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,4 Prozent auf 73,54 EUR ab.

Die BMW-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 73,54 EUR abwärts. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 72,78 EUR. Bei 73,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 992.322 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 115,35 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 56,85 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 68,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Abschläge von 6,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,00 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 88,70 EUR.

BMW ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,09 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 36,94 Mrd. EUR, gegenüber 37,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,74 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 13,87 EUR im Jahr 2024 aus.

