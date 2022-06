BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Dienstagmittag vor

Um 21.06.2022 12:22:00 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 79,91 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 80,53 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 79,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 325.367 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 100,42 EUR erreichte der Titel am 14.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,42 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 18,25 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 102,14 EUR je BMW-Aktie an.

BMW ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15,33 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,26 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31.142,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26.778,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2022 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 03.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

