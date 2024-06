BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 87,62 EUR ab.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 87,62 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 87,16 EUR. Mit einem Wert von 88,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 624.025 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 115,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 31,65 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 86,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,78 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 111,25 EUR.

BMW ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 36,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. BMW dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,68 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

