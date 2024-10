BMW Aktie News: BMW tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die BMW-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 75,08 EUR.

Die BMW-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 75,08 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 75,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 74,80 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27.898 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 115,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 68,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,92 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,70 EUR je BMW-Aktie an.

Am 01.08.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 13,47 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

