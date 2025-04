BMW Aktie News: BMW am Mittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 70,48 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 70,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 71,50 EUR. Bei 71,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 204.677 BMW-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 107,80 EUR erreichte der Titel am 30.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 52,95 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 11,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,26 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,35 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 14.03.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,50 EUR je Aktie belaufen.

