BMW Aktie News: BMW am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 83,16 EUR ab.

Die BMW-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 83,16 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 82,84 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 83,64 EUR. Zuletzt wechselten 231.820 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 115,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2024). Gewinne von 38,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 77,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 6,23 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,82 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 106,15 EUR.

BMW ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,09 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 36,94 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,22 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von BMW wird am 06.11.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 05.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 16,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

