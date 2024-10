BMW Aktie News: BMW am Dienstagnachmittag im Plus

So bewegt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 75,14 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 75,14 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 75,42 EUR. Bei 74,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 237.398 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 53,51 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 68,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 9,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,92 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 87,70 EUR angegeben.

Am 01.08.2024 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,09 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,74 Prozent auf 36,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 37,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 13,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

