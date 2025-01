Notierung im Blick

BMW Aktie News: BMW zieht am Donnerstagvormittag an

23.01.25 09:24 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 78,36 EUR.

Die BMW-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 78,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 78,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 78,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.080 BMW-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 115,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2024). Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 47,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,26 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,72 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Nachdem im Jahr 2023 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,53 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,50 EUR an. Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 4,21 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,41 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 38,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 25.03.2026. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,57 EUR je BMW-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BMW-Aktie BMW-Aktie zieht an: Berenberg hebt BMW auf 'Buy' Mercedes-Benz-Aktie, Porsche-Aktie & Co.: Berenberg sorgt für Ausschläge bei Autowerten Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 mittags im Aufwind

