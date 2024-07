BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 90,04 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 90,04 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 89,94 EUR. Bei 90,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 284.560 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 28,11 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,54 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 3,89 Prozent Luft nach unten.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,79 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,05 EUR.

BMW ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,40 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 5,33 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 36,61 Mrd. EUR, gegenüber 36,85 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,65 Prozent präsentiert.

BMW wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Grün

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert im Plus

Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone