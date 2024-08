BMW Aktie News: BMW macht am Freitagnachmittag Boden gut

Kursverlauf

Die Aktie von BMW gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 84,00 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 84,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 84,40 EUR. Bei 83,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 239.745 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 37,32 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,98 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 7,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 6,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 106,15 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 01.08.2024 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,09 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR erwirtschaftet worden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,61 EUR im Jahr 2024 aus.

